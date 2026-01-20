Haberler

Galatasaray Atletico Madrid daha önce maç yaptı mı? Geçmişteki Galatasaray Atletico Madrid maçları ve sonuçları!

Galatasaray Atletico Madrid daha önce maç yaptı mı? Geçmişteki Galatasaray Atletico Madrid maçları ve sonuçları!
Avrupa kupalarındaki başarılı temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid randevusu öncesi, iki dev kulübün geçmişteki randevuları yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray Atletico Madrid ile daha önce maç yaptı mı?" sorusunun yanıtını ararken, tarihe geçen o kritik mücadeleler futbolseverler için büyük bir merak konusu oldu. İşte aslanın İspanyol deviyle olan rekabet karnesi ve unutulmaz maçların tüm detayları.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi klasikleri arasında yer alan Galatasaray - Atletico Madrid maçları ve sonuçları, bu sezonki dev eşleşme öncesinde istatistik meraklıları tarafından mercek altına alındı. İki ekibin hem İstanbul hem de Madrid'deki zorlu puan savaşlarında kimin üstün olduğu ve hangi efsane isimlerin fileleri havalandırdığı araştırılıyor. Geçmişten günümüze Galatasaray ve Atletico Madrid arasındaki rekabete dair tüm sayısal veriler ve dikkat çeken notlar haberimizde.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?

ŞAMPİYONLAR LİGİ RANDEVULARI (2015)

2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşı karşıya gelen taraflardan Atletico Madrid, her iki maçta da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

25 Kasım 2015: Madrid'de oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2:0 kazandı.

15 Eylül 2015 : İstanbul'da oynanan gruptaki ilk maçı da İspanyol temsilcisi deplasmanda 0:2'lik skorla geçmeyi başardı.

AVRUPA LİGİ'NDE KRİTİK EŞLEŞME (2010)

2010 yılında o zamanki adıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda eşleşen iki ekip arasında büyük bir çekişme yaşandı.

25 Şubat 2010: İstanbul'da oynanan rövanş mücadelesini Atletico Madrid 1:2 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

18 Şubat 2010: İspanya'da oynanan ilk maç ise 1:1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TARİHİ BULUŞMALAR: 1973 SEZONU

İki takımın resmi organizasyonlardaki en eski randevuları 1973 yılına kadar uzanıyor. Şampiyon Kulüpler Kupası birinci turunda gerçekleşen bu eşleşme, uzatmalara giden bir heyecana sahne oldu.

3 Ekim 1973: İstanbul'da oynanan maçı Atletico Madrid, uzatma dakikalarında bulduğu golle 0:1 kazandı.

19 Eylül 1973: Eşleşmenin ilk ayağı olan İspanya'daki mücadele ise golsüz eşitlikle (0:0) tamamlanmıştı.

