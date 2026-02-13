Galatasaray 11'i! TFF Esame Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS Eyüpspor maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Eyüpspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Eyüpspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Eyüpspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.