Türkiye'de kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Furkan Torlak, son dönemde hem akademik geçmişi hem de kamu görevleri nedeniyle gündemde yer alıyor. Özellikle Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından yaşanan yeni atama süreci, Torlak'ın kariyerine dair araştırmaları artırdı. Peki, Furkan Torlak kimdir, önceki görevleri neler? Furkan Torlak, Akın Gürlek'in basın müşaviri mi oldu? Detaylar...

FURKAN TORLAK KİMDİR?

Furkan Torlak, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Akademik yönelimi erken dönemde güvenlik, dış politika ve bölgesel siyaset alanlarında şekillendi. Bu doğrultuda yüksek lisans eğitimini Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde yaptı.

Bu süreçte hazırladığı "Devrim Teorileri ve Sivil-Asker İlişkileri Bağlamında Mısır'da İsyanı Anlamak" başlıklı tez çalışmasıyla, Mısır'daki siyasi dönüşüm sürecini devrim teorileri perspektifinden ele aldı.

Akademik kariyerini ilerleten Torlak, ikinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Bu aşamada "Ege'de Düzensiz Göçmenlerin Geri İtilmesi" başlıklı çalışmasıyla insan hakları ve uluslararası göç politikaları alanında akademik araştırmalar yürüttü.

Doktora çalışmasını da aynı enstitü bünyesinde sürdüren Torlak, "Ortadoğu'da Aşiret Siyaseti ve Irak Örneği" konulu araştırmasıyla bölgesel siyaset, aşiret yapıları ve Ortadoğu politikaları üzerine yoğunlaştı.

Bu akademik arka plan, güvenlik politikaları, göç, Ortadoğu siyaseti ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzmanlaşmasını sağladı.

FURKAN TORLAK'IN ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELER?

Furkan Torlak'ın kariyeri yalnızca akademiyle sınırlı kalmadı. Medya alanında da aktif rol aldı.

Kanal 24, CNN Türk, TRT Türk ve TRT Arapça gibi yayın kuruluşlarında dış politika muhabiri ve programcı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle dış politika ve bölgesel gelişmeler üzerine çalışmalar yürüttü.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde görev aldı. Fahrettin Altun'un İletişim Başkanlığı görevinden ayrılmasından kısa süre önce Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Bu görev kapsamında kamuoyuna yansıyan açıklamalar doğrultusunda, dezenformasyonla mücadele ve bilgi doğrulama süreçlerine ilişkin çalışmalar yürüttü.

Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialarda adı geçen Torlak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

FURKAN TORLAK, AKIN GÜRLEK'İN BASIN MÜŞAVİRİ Mİ OLDU?

Kamuoyunda en çok merak edilen sorulardan biri, Furkan Torlak'ın yeni görevine ilişkindir.

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Furkan Torlak, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri olarak görevlendirildi.

FURKAN TORLAK, DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVİNDEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Furkan Torlak'ın adı, Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialarda geçti. Bu gelişmelerin ardından Torlak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını kamuoyuna açıkladı.