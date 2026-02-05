Fred gitti mi, Fred Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Süper Lig'de sezonun kritik dönemine girilirken Fenerbahçe'de Fred belirsizliği yaşanıyor. Sosyal medyada hızla yayılan transfer söylentileri sonrası "Fred gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı?" sorusu taraftarların gündemine otururken, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu.

FRED FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'in geleceği belirsizliğini koruyor. Son haftalarda transfer söylentilerinin merkezine yerleşen Brezilyalı futbolcu için Avrupa'dan dikkat çeken iddialar gündeme gelirken, sarı-lacivertli taraftarlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Önce Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile anılan Fred, ardından Hollanda devi Ajax'ın transfer listesine girdi. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, yıldız oyuncu için sürpriz bir takas formülü üzerinde durulduğu öne sürüldü. Ancak tüm bu iddialara rağmen Fred'in Fenerbahçe'den resmi olarak ayrıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

FRED AYRILDI MI?

Transfer haberlerinin artmasına karşın, Fenerbahçe cephesi Fred konusunda net bir adım atmış değil. Deneyimli futbolcu da şu ana kadar ayrılık yönünde bir karar aldığını doğrulamadı.

FRED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 29 karşılaşmada görev yaptı. Sahada 1771 dakika kalan orta saha oyuncusu, 1 gol ve 3 asist ile takımına skor katkısı sağladı. Oyun kurma becerisi ve tecrübesiyle teknik heyetin önemli parçalarından biri olmayı sürdürdü.