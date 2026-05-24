Fenerbahçe seçim ne zaman, Fenerbahçe başkanlık seçimine zaman yapılacak?

Fenerbahçe’de gözler yaklaşan başkanlık seçim sürecine çevrildi. Özellikle “Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, kongre tarihi ve seçim detayları futbol kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ TARİHİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde merakla beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe başkanlık seçimi, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Seçim, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak.

Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının 44.741 olduğu belirtilirken, katılımcıların giriş kartlarını soyadlarına göre belirlenen müracaat noktalarından kimlikleriyle birlikte teslim alacağı ifade edildi. Kulüp tarihinde kritik öneme sahip seçim süreci, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

GENEL KURULDA OY KULLANACAK ÜYE SAYISI AÇIKLANDI

AZİZ YILDIRIM’IN YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim öncesinde yönetim kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan listede asil ve yedek üyeler yer alırken, deneyimli isimlerden oluşan kadro dikkat çekti. Sarı-lacivertli camiada seçim yarışı giderek kızışırken, Yıldırım’ın listesi kongre sürecine damga vurdu.

HAKAN SAFİ DE ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe başkanlık yarışında bir diğer aday olan Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi de duyuruldu. Açıklanan listede hem iş dünyasından hem de spor camiasından önemli isimler yer aldı. Safi’nin listesi, seçim sürecinde dengeleri değiştirebilecek güçlü adaylıklar arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM HEYECANI ARTIYOR

6-7 Haziran 2026’da yapılacak seçim yaklaşırken Fenerbahçe camiasında heyecan giderek artıyor. Adayların projeleri ve yönetim listeleri netleşirken, sarı-lacivertli taraftarlar kulübün geleceğini belirleyecek kritik oylamaya kilitlendi.