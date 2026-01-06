Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosunda kimler var?

Dev mücadele öncesinde gözler takımların sahaya çıkması beklenen kadrolarına çevrildi. Fenerbahçe– Samsunspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler ve maç kadrosunda yer alacak isimler, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Final bileti için oynanacak kritik karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Yarı final heyecanına sahne olacak mücadele, Adana'da bulunan Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa Yarı Finali'nde oynanacak Fenerbahçe– Samsunspor karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele, televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, ATV'yi Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallardan takip edebilecek. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesi, 6 Ocak Salı günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Fenerbahçe : Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem, Duran

Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Tahsin, Holse, Polat, Mouandilmadji