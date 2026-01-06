Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu! 7 futbolcu kadroda yok

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Samsunspor maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Soner, Holse, Mouandilmadji.

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı düşündüğü hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.

Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.