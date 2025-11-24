Haberler

Fenerbahçe'nin ilk kupası satışa mı çıkıyor, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupasının fiyatı ne kadar?
Fenerbahçe'nin tarihine altın harflerle yazılmış ilk şampiyonluk kupası, yıllar sonra koleksiyon dünyasının gündemine oturuyor. 1911-1912 sezonunda İstanbul Ligi'nde kazandığı tarihi zaferle kulüp tarihine damga vuran Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupasının fiyatı ne kadar? Fenerbahçe'nin ilk kupası satışa mı çıkıyor? Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde!

Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olarak, sayısız başarı ve şampiyonlukla tanınıyor. Ancak kulübün tarihine altın harflerle yazılmış en özel anlardan biri, 1911-1912 sezonunda kazandığı ilk şampiyonluk. Peki, Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupasının fiyatı ne kadar? Fenerbahçe'nin ilk kupası satışa mı çıkıyor, ne zaman satışa çıkacak? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN İLK ŞAMPİYONLUK KUPASININ FİYATI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin 1911-1912 sezonunda kazandığı ilk şampiyonluk kupasının fiyatı, henüz müzayede öncesi net olarak açıklanmadı. Ancak benzer tarihi spor koleksiyonlarının geçmişte ulaştığı değerler göz önüne alındığında, bu eserin ciddi bir koleksiyonluk fiyatla alıcı bulması bekleniyor. Kupaya olan talebin yüksek olması, fiyatın beklentilerin üzerinde şekillenmesine yol açabilir.

Kupaya olan ilginin, sadece Fenerbahçe taraftarlarıyla sınırlı kalmayıp, global koleksiyon piyasasında da dikkat çekeceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK KUPASI SATIŞA MI ÇIKIYOR?

Evet, Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk şampiyonluk kupası satışa çıkıyor. Bu tarihî kupa, kulübün 7. başkanı Arif Emirzade Bey'e ait olarak özel bir koleksiyonda bulunuyor. Arif Emirzade Bey, hem futbolcu hem de başkan olarak Fenerbahçe tarihine adını yazdıran nadir isimlerden biri.

Kupanın satışa çıkarılması, kulüp tarihinde bir dönemin tescillenmiş hatırasını gün yüzüne çıkarması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca kupa, hem spor tarihine hem de Fenerbahçe camiasına olan bağlılığı simgeleyen bir değer olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK ŞAMPİYONLUK KUPASI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'ndeki ilk şampiyonluk kupası, 7 Aralık'ta açık artırmayla satışa sunulacak. "Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi" kapsamında gerçekleşecek bu satış, hem kulüp tarihine hem de koleksiyonculara özel bir fırsat sağlıyor.

Kupanın müzayede kataloğunda yer alan bilgiler, eserin 10 santimetre çapında, bronz malzemeden yapıldığını ve kazıma tekniğiyle süslendiğini gösteriyor. Üzerinde hicri 1329-1330, yani miladi 1911-1912 yılı ibaresi bulunuyor. Bu detaylar, kupayı sadece sportif bir başarı simgesi değil, aynı zamanda tarihî bir eser hâline getiriyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK ŞAMPİYONLUĞU HANGİ YIL?

Fenerbahçe, tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1911-1912 sezonunda İstanbul Ligi'nde kazandı. Bu başarı, kulübün henüz altı sezonluk geçmişinde gelmiş en büyük sportif zaferlerden biri olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Ligi'nin 6. sezonunda elde edilen bu şampiyonluk, Fenerbahçe'nin sonraki yıllarda Türkiye futbolunda üst üste elde edeceği başarıların temellerini atmış oldu. Kupa, sadece bir ödül değil, aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün tarihine tanıklık eden önemli bir simge olarak değerlendiriliyor.

