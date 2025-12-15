Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosunda kimler var?

Süper Lig heyecanı Fenerbahçe–Konyaspor mücadelesiyle devam ediyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın bilgileri, maç saati ve müsabakanın ücretsiz olarak izlenip izlenemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Fenerbahçe–Konyaspor karşılaşması futbolseverlerle Bein Sports 1 ekranlarında buluşacak. Mücadele, belirtilen kanal üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 yayını; Digiturk'te 77. kanal, Kablo TV'de 232. kanal üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki lig mücadelesi, 15 Aralık Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da oynanacak karşılaşma, 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlıları karşı karşıya getirecek Trendyol Süper Lig mücadelesi, Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE EVİNDE RAKİBİNE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Konyaspor'u sahasında bugüne kadar 24 kez ağırladı. Bu karşılaşmaların 21'ini kazanan sarı-lacivertliler, yalnızca 2 kez mağlup oldu. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 73 gol atarken, Konyaspor 23 golle karşılık verdi. Kadıköy'de oynanan son lig randevusunda Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, Edson, Asensio, İsmail, Talisca, Kerem, Duran

Konyaspor:

Bahadır, Anzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Bardhi, Jin-Ho, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut

FENERBAHÇE SON 5 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu maçların 4'ünü kazanırken, 1 mücadele beraberlikle sona erdi.

Bu süreçte rakip filelere 16 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 4 gol gördü. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki son lig galibiyetini 2022-2023 sezonunda, sahasında oynadığı maçta 1-0'lık skorla almıştı.