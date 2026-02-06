Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler ve maç kadroları açıklandı mı?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanırken, "Fenerbahçe Gençlerbirliği muhtemel 11'ler belli oldu mu, maç kadroları açıklandı mı?" soruları da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Kritik maç öncesi tüm gelişmeler haberimizde…

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele, futbolseverler tarafından Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Maçın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 yayını, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli yayınlanacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig mücadelesi, 09 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da bulunan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Musaba, Asensio, Cherif

Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Metehan, Niang