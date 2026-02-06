Fenerbahçe forvet alacak mı, Fenerbahçe bugün saat kaça kadar forvet alabilir?

Transferde gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Forvet hattına takviye yapıp yapmayacağı büyük merak konusu olan sarı-lacivertliler için en çok aranan soruların başında "Fenerbahçe forvet alacak mı?" ve "Fenerbahçe bugün saat kaça kadar forvet alabilir?" geliyor. Son saatlerde yaşanan gelişmeler, transfer ihtimalini daha da güçlendirdi.

FORVET HATTINDA YAPRAK DÖKÜMÜ

Sezon planlamasında önemli değişikliklere giden Fenerbahçe, En-Nesyri ve Duran'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte ileri uçta ciddi bir boşluk yaşadı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, transfer döneminin bitimine kadar en az bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

GÖZLER SON ANA KADAR TRANSFER MASASINDA

Sarı-lacivertli yönetim, transfer döneminin son dakikalarına kadar temaslarını sürdürme kararı aldı. Hem bonservis hem de kiralama seçenekleri masada tutulurken, uygun şartların oluşması halinde forvet transferinin bitirilmesi hedefleniyor.

BRIAN BROBBEY SEÇENEĞİ

Listede yer alan isimlerden biri Brian Brobbey. Fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkan genç forvet, Fenerbahçe'nin hücum oyununa dinamizm katabilecek bir profil olarak değerlendiriliyor. Kulübüyle yapılan görüşmelerin şartlara bağlı olarak ilerlediği belirtiliyor.

DARWIN NUNEZ SÜRPRİZİ

Bir diğer dikkat çeken aday ise Darwin Nunez. Yüksek temposu, atletizmi ve gol tehdidiyle fark yaratan Uruguaylı futbolcu, transfer döneminin en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Zor bir operasyon olsa da sarı-lacivertli yönetim tüm ihtimalleri zorluyor.

YURI ALBERTO DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin radarındaki bir başka forvet Yuri Alberto. Hareketli oyun tarzı ve bitiriciliğiyle tanınan Brezilyalı oyuncu, teknik ekibin alternatifleri arasında yer alıyor. Transferin mali boyutu ve kulübünün tutumu sürecin seyrini belirleyecek.

TARAFTAR BEKLEYİŞTE

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe taraftarı, yönetimden gelecek son hamleyi merakla bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, forvet hattına yapacağı takviyeyle sezona güçlü bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor.