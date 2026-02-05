Haberler

Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu! Kante oynayacak mı?

Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu! Kante oynayacak mı?
Güncelleme:
Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında bu akşam Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak. İşte ayrıntılar...

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, Fred, Nene, Kerem, Musaba, Talisca.

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Mustafa, Amar, Guram, Baiye, Sefa, Murat Cem, Benhur, Rodriguez, Eren.

Fenerbahçe - Erzurumspor maç kadrosu! Kante oynayacak mı?

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.

500

