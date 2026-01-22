Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi (Fenerbahçe Aston Villa)?

Avrupa arenasında yoluna devam etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, kader maçında aldığı skorla birlikte tartışmaların odağı oldu. Temsilcimizin turnuvadaki geleceği merak edilirken, maç sonrası "Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?" sorusu taraftarlar arasında en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?

Alınan 0-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin genel sıralamadaki konumu değişti. Temsilcimiz, devler ligi tablosunda 10 puanda kalarak 18. sıraya geriledi. Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre ilk 24 içerisinde yer alan takımlar bir üst tura (play-off) kalma hakkı kazandığı için, Fenerbahçe şu anki konumuyla hala güvenli bölge içerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ? KADER MAÇI SON HAFTADA

Sarı-lacivertli taraftarları sevindirecek haber ise şu: Fenerbahçe henüz elenmedi. Temsilcimizin gruptaki akıbeti, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynanacak olan maçların ardından kesinlik kazanacak. Fenerbahçe, son hafta karşılaşmasında alacağı puan veya puanlarla adını doğrudan ilk 24 takım arasına yazdırarak Avrupa serüvenine devam etmeyi hedefliyor.