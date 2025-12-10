Fenerbahçe Brann muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Brann maç kadrosunda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ve Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, sporseverlerin en çok merak ettiği konular arasında müsabakanın yayın bilgileri öne çıkıyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, yayın saati, yayıncı kuruluş ve şifre durumu hakkında detayları öğrenmek istiyor.

BRANN VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21'inci kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ile internet yayınları üzerinden ücretsiz bir şekilde izlenebilmektedir.

BRANN–FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 11 Aralık Perşembe günü sahne alacak.

BRANN–FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü 23.00'te çalacak.

BRANN–FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Bergen kentinde bulunan Brann Stadion'da gerçekleştirilecek.

Muhtemel 11'ler:

Brann : Dyngeland, Knudsen, Sery, Dragsnes, Helland, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Castro, Mathisen, Holm.

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri.