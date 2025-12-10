FENERBAHÇE BRANN EKSİKLER! Fenerbahçe Brann maçında Jhon Duran, Semedo, Asensio, Edson Alverez, Szymanski yok mu?

Haberler

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya gelecek olması futbolseverlerde büyük bir merak uyandırıyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar; karşılaşmanın başlama saati, hangi kanal tarafından yayınlanacağı ve yayının şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağına dair ayrıntıları araştırıyor. Öte yandan, Fenerbahçe–Brann mücadelesinde Jhon Duran, Semedo, Asensio, Edson Álvarez ve Szymanski'nin forma durumları da gündemde.

Avrupa Ligi'nde oynanacak bu kritik maç yaklaşırken, izleyiciler yayın saatinden platform bilgisine kadar tüm detaylara ulaşmaya çalışıyor. Karşılaşmanın ücretsiz olarak izlenip izlenemeyeceği merak konusuyken, Fenerbahçe'nin Brann karşısındaki kadro tercihleri ve özellikle Duran, Semedo, Asensio, Edson Álvarez ile Szymanski'nin sahada olup olmayacağı da yoğun şekilde sorgulanıyor.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan mücadele, TRT 1 ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle izlenebilecek.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ VE ERİŞİLEBİLİR PLATFORMALAR

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanaldan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla da şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma, 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin ilgiyle beklediği müsabaka, 23.00'te başlayacak.

BRANN – FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin kozlarını paylaşacağı Avrupa Ligi maçı, Norveç'in Bergen şehrinde yer alan Brann Stadion'da düzenlenecek.

Fenerbahçe'nin, Brann maçı eksikleri:

*Jhon Duran (Cezalı)

*Nelson Semedo (Sakatlık)

*Marco Asensio (Sakatlık)

*Edson Alvarez (Sakatlık)

*Sebastian Szymanski (Sakatlık)

*Çağlar Söyüncü (Sakatlık)

*Bartuğ Elmaz (Liste dışı)

*Rodrigo Becao (Kadro dışı)

*İrfan Can Kahveci (Kadro dışı)

*Cenk Tosun (Kadro dışı)

Muhtemel 11'ler:

Brann : Dyngeland, Knudsen, Sery, Dragsnes, Helland, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Castro, Mathisen, Holm.

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri

