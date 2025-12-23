Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, bu kez Ziraat Türkiye Kupası sahnesinde futbolseverlerle buluşuyor. Kupada C Grubu'ndan mücadeleye başlayan iki ezeli rakip, ilk maçta kozlarını paylaşarak gruba güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçı ne zaman, saat kaçta? FB BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

FB BJK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev derbi, Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin iç saha avantajına sahip olduğu bu karşılaşmada, tribünlerin yaratacağı atmosfer maçın seyrini doğrudan etkileyebilir.