Fenerbahçe Beşiktaş eksikler tam liste! Deride Fenerbahçe'de kimler yok, kaç eksik var? Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Kulüpten yapılan açıklamada, Ederson ile Jhon Duran'ın yoğun maç programı ve oyuncuların bireysel talepleri doğrultusunda Beşiktaş derbisinin kadrosuna dahil edilmediği ifade edildi. Bu karar sonrası gözler Fenerbahçe'nin eksik oyuncu listesine çevrilirken, derbide sahaya çıkacak ilk 11'ler ve sarı-lacivertli takımın kaç oyuncudan yoksun olacağı da gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ ÖNEMLİ HÜCUMCU YOK

Beşiktaş cephesinde de hücum hattındaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Siyah-beyazlıların gol yollarında etkili üç ismi, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mali Milli Takımı'na katılacak olan El Bilal Toure ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder, derbide forma giyemeyecek. Bu sezon Toure ve Cengiz Ünder 4'er, Jota Silva ise 3 gol kaydetti. Beşiktaş'ın toplam 40 gollük performansında bu üç oyuncunun payı yüzde 27,5 seviyesinde.

Öte yandan Rafa Silva'nın da derbide görev almasının zor olduğu ifade ediliyor.

KUPADA DEV DERBİ HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanacak karşılaşma, sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olacak. İki ekip son 10 sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 11'ini öne geçen taraf kazanırken, 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ligde oynanan derbide Beşiktaş 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmıştı.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

Son 10 sezonluk periyotta öne geçen takımın maçı kaybetmesi oldukça nadir görüldü. Fenerbahçe yalnızca 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği derbiyi kaybetti.

2017-18 sezonunda Fenerbahçe deplasmanda ilk golü bulmasına rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı. 2022-23 sezonunda ise Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 4-2 kazanarak derbi tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan derbide ise Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü kırmızı kartlar sonrası bozuldu ve Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

SON 23 DERBİNİN İLK GOL İSTATİSTİĞİ

İki takım arasındaki son 23 maçta Beşiktaş 11, Fenerbahçe ise 10 kez ilk golü atan taraf oldu. Bu karşılaşmalardan ikisi golsüz sona erdi. Beşiktaş, öne geçtiği 11 maçın 5'ini kazanırken, Fenerbahçe ilk golü attığı 10 maçın 6'sında galibiyete ulaştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş :

Ersin Destanoğlu; Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz; Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz; Rashica, Orkun Kökçü, Cerny; Abraham.