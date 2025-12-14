Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI nereden izlenir, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken randevusunda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes parkede karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler ise yayın saati, yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın şifresiz ekranlara gelip gelmeyeceği konusunda bilgi edinmek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi karşılaşması, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES MAÇI İÇİN BEIN SPORTS 5 YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

beIN Sports 5 yayını; Digiturk 81. kanal ve Kablo TV 236. kanal üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zorlu mücadele, 14 Aralık Pazar günü basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi maçı, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.