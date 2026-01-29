Haberler

FCSB Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

Güncelleme:
FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu! Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son hafta mücadelesinde FCSB ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi FCSB Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'leri belli oluyor. FCSB Fenerbahçe muhtemel 11'ler şekillenmeye başladı. İşte FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...

National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. İşte ayrıntılar...

FCSB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

FCSB: Tarnovanu, Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Mert Müldür, Fred, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

