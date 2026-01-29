FCSB Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. İşte ayrıntılar...

FCSB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

FCSB: Tarnovanu, Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Mert Müldür, Fred, Nene, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.