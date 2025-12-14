Fatih Karagümrük Kocaelispor maçı CANLI nereden izlenir, Fatih Karagümrük Kocaelispor maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler ise müsabakanın yayın bilgileri, saat kaçta başlayacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği konularına odaklanmış durumda.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Fatih Karagümrük ile Kocaelispor mücadelesi futbolseverlerle beIN Sports 2 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, belirtilen kanal üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 2 kanalı; Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden erişime açık olup, şifreli olarak yayınlanmaktadır.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki takım arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor'un karşı karşıya geleceği bu önemli Süper Lig mücadelesi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.