Haberler

Fatih Karagümrük Kocaelispor maçı CANLI nereden izlenir, Fatih Karagümrük Kocaelispor maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Kocaelispor maçı CANLI nereden izlenir, Fatih Karagümrük Kocaelispor maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de heyecan, Fatih Karagümrük ile Kocaelispor'un kozlarını paylaşacağı mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlama saatini ve yayının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler ise müsabakanın yayın bilgileri, saat kaçta başlayacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği konularına odaklanmış durumda.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Fatih Karagümrük ile Kocaelispor mücadelesi futbolseverlerle beIN Sports 2 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, belirtilen kanal üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 2 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 2 kanalı; Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden erişime açık olup, şifreli olarak yayınlanmaktadır.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki takım arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK – KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor'un karşı karşıya geleceği bu önemli Süper Lig mücadelesi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
title