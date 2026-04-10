Fatih Furtuna kim, Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna karakteri ve hikayesi!

Taşacak Bu Deniz'in en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Fatih Furtuna büyük merak uyandırıyor! Dizide kritik bir rol üstlenen Fatih Furtuna'nın kim olduğu, geçmişi ve hikayesi izleyicilerin gündeminden düşmüyor. Peki Fatih Furtuna karakterini kim canlandırıyor ve bu karakter dizide ne tür bir rol üstleniyor?

ZARİFE'NİN GİZEMLİ OĞLU ORTAYA ÇIKIYOR

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan doruk noktasına ulaştı! Yeni bölüm fragmanında Fatih Furtuna'nın diziye dahil olduğu görülürken izleyiciler bu gizemli karakterin kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Fatih Furtuna kimdir, hikayesi nasıl şekillenecek?

Zarife Furtuna'nın geçmiş bölümlerde "3 çocuğumun üzerine yemin ederim" sözleri, Oruç ve İso'nun dışında bir çocuğunun daha olduğunun sinyalini vermişti. Uzun süredir adından hiç söz edilmeyen Fatih Furtuna'nın 24. bölümde ekrana gelmesi ve hikayeye dahil olması bekleniyor.

ORUÇ'UN TEPKİSİ MERAK UYANDIRDI

Yayınlanan 24. Bölüm 2. Fragmanında Oruç'un siyah bir arabayı görünce "Fatih Furtuna" demesi dikkat çekti. Bu sahne, geçmişe dair sırların artık gün yüzüne çıkmaya başlayacağının en önemli işareti olarak değerlendiriliyor.

Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak izleyiciler şimdiden adaylarını belirlemeye başladı. En çok konuşulan isimlerden biri, İnadına Aşk dizisindeki Trabzonlu abi performansıyla tanınan Eren Vurdem oldu.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Yapım ekibi ve kanal, Fatih Furtuna karakterine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Belirsizlik devam ederken izleyicilerin merakı her geçen gün daha da artıyor.