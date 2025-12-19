Haberler

Eyüpspor Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak, Olimpiyat'ta mı oynanacak?

Eyüpspor Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak, Olimpiyat'ta mı oynanacak?
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Fenerbahçe kritik bir mücadelede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmayacağı gibi detayları araştırıyor. Ayrıca müsabakanın oynanacağı stat da merak konusu olurken, karşılaşmanın Olimpiyat Stadyumu'nda yapılıp yapılmayacağı gündeme geliyor.

Süper Lig heyecanında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluş bilgileri, maç saati ve yayın durumuna ilişkin soruların yanıtlarını arıyor. Bununla birlikte Eyüpspor–Fenerbahçe maçının hangi statta oynanacağı, özellikle de Olimpiyat Stadyumu ihtimali futbol gündeminde öne çıkıyor.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında Eyüpspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, abonelik gerektiren şifreli yayın üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 1 yayınına farklı platformlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Kanal; Digiturk'te 77. sırada, Kablo TV'de 232. kanalda yer alırken, Türksat uydusu ve dijital yayın platformları aracılığıyla da şifreli olarak izlenebiliyor.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, 20 Aralık Cumartesi günü futbolseverlerin gündeminde olacak.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

