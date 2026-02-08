Eyüpspor Başakşehir maçı hangi kanalda, Eyüpspor Başakşehir maçı nereden CANLI izlenir?

Eyüpspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri netleşti. Futbol tutkunları, "Eyüpspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, Eyüpspor Başakşehir maçı nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig maçını canlı takip etmek isteyenler için kanal, saat ve platform detayları haberimizde.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eyüpspor ile Rams Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Karşılaşma, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 2 yayını; Digiturk 78. kanal ve Kablo TV 233. kanal üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla da karşılaşma şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eyüpspor ile Rams Başakşehir arasındaki Süper Lig mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği üzere saat 14:30'da başlayacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul temsilcilerini karşı karşıya getirecek olan mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.