Haberler

Eyüpspor Başakşehir maçı hangi kanalda, Eyüpspor Başakşehir maçı nereden CANLI izlenir?

Eyüpspor Başakşehir maçı hangi kanalda, Eyüpspor Başakşehir maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Eyüpspor Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Eyüpspor Başakşehir maçı hangi kanalda, Eyüpspor Başakşehir maçı nereden CANLI izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, maç saati ve canlı yayın bilgileri futbol gündeminde öne çıkıyor.

Eyüpspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri netleşti. Futbol tutkunları, "Eyüpspor Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, Eyüpspor Başakşehir maçı nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig maçını canlı takip etmek isteyenler için kanal, saat ve platform detayları haberimizde.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eyüpspor ile Rams Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Karşılaşma, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 2 yayını; Digiturk 78. kanal ve Kablo TV 233. kanal üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla da karşılaşma şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eyüpspor ile Rams Başakşehir arasındaki Süper Lig mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği üzere saat 14:30'da başlayacak.

EYÜPSPOR RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul temsilcilerini karşı karşıya getirecek olan mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı

Belediye başkanıyla ilgili çirkin paylaşım! O şahıs için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor