Evlilik korkusuna ne ad verilir (Beyaz'la Joker)?

Güncelleme:
Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Evlilik korkusuna ne ad verilir?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Evlilik korkusuna ne ad verilir?

EVLİLİK KORKUSUNA NE AD VERİLİR?

A: Gametofobi

B: Monofobi

C:Tanatofobi

D:Agorafobi

Cevap : A

Gametophobia yani gametofobi, üreme, cinsel sağlık veya genetik mirasla ilgili korkuları da içeren evlilik korkusudur.

Osman DEMİR





