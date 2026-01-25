Evlilik korkusuna ne ad verilir (Beyaz'la Joker)?
Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Evlilik korkusuna ne ad verilir?
"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Evlilik korkusuna ne ad verilir?
EVLİLİK KORKUSUNA NE AD VERİLİR?
A: Gametofobi
B: Monofobi
C:Tanatofobi
D:Agorafobi
Cevap : A
Gametophobia yani gametofobi, üreme, cinsel sağlık veya genetik mirasla ilgili korkuları da içeren evlilik korkusudur.