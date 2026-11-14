Eskişehir elektrik kesintisi! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

OEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Eskişehir'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Odunpazarı, Seyitgazi, Çifteler, Mihalıççık, Mahmudiye.

ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Gökmeydan

10.00-17.00: Akpınar, Gültepe, Ihlamurkent, Sarısungur

SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Çukurağıl, Derebenek, Gümüşbel, Yazıdere, Doğançayır

ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Orhaniye

MİHALIÇÇIK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-16.00: Yalımkaya

MAHMUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.00-17.00: İsmetpaşa, Türkmenmecidiye

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Eskişehir'de yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Eskişehir'de planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Eskişehir için planlı elektrik kesintileri, OEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.