Esenler Erokspor Süper Lig’e çıktı mı, Esenler Erokspor Çorum FK’yı eledi mi?

Trendyol 1. Lig play-off finali sonrası Esenler Erokspor’un Süper Lig bileti alıp almadığı büyük merak konusu oldu. “Esenler Erokspor Çorum FK’yı eledi mi?” sorusu sıkça sorulurken, karşılaşmanın sonucu ve üst lige yükselen son takım futbol gündeminde yakından takip ediliyor.

ESENLER EROKSPOR – ÇORUM FK PLAY-OFF FİNALİNE DOĞRU

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

FİNALİN KAZANANI SÜPER LİG’E YÜKSELECEK

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından gözler üçüncü bilete çevrildi. Bu önemli karşılaşmayı kazanan ekip, Süper Lig’e adını yazdıran son takım olacak ve sezonun en kritik başarısına imza atacak.

ESENLER EROKSPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul temsilcisi, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla finalde yer alma başarısı gösterdi.