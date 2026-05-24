Esenler Erokspor Çorum FK hangi kanalda, Esenler Erokspor Çorum FK maçı nereden CANLI izlenir?

TFF 1. Lig’de oynanacak Esenler Erokspor – Çorum FK karşılaşması öncesinde yayın detayları futbolseverlerin gündeminde. “Esenler Erokspor Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi ve izleme kanalı” aramaları artarken, mücadelenin hangi platformda yayınlanacağı ve nasıl takip edileceği büyük merak konusu oldu.

ESENLER EROKSPOR – ÇORUM FK PLAY-OFF FİNALİNE DOĞRU

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

FİNALİN KAZANANI SÜPER LİG’E YÜKSELECEK

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından gözler üçüncü bilete çevrildi. Bu önemli karşılaşmayı kazanan ekip, Süper Lig’e adını yazdıran son takım olacak ve sezonun en kritik başarısına imza atacak.

ESENLER EROKSPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul temsilcisi, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla finalde yer alma başarısı gösterdi.

ÇORUM FK FİNALE PLAY-OFF’TAN YÜKSELDİ

Arca Çorum FK ise normal sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra play-off sürecinde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK engellerini aşan Çorum ekibi, finalde Esenler Erokspor’un rakibi oldu.

ESENLER EROKSPOR – ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük final TRT Spor ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz şekilde TRT Spor üzerinden de takip edebilecek.