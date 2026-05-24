Esenler Erok Çorum FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? MAÇ SONUCU! Esenler Erok Çorum FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Trendyol 1. Lig play-off finalinde oynanan Esenler Erokspor – Çorum FK karşılaşmasının skoru ve maç sonucu futbol kamuoyunun gündeminde. “Esenler Erok Çorum FK maçı kaç kaç bitti?” sorusu sıkça sorulurken, golleri atan isimler ve karşılaşmanın canlı anlatım detayları merakla takip ediliyor.

ESENLER EROKSPOR – ÇORUM FK PLAY-OFF FİNALİNE DOĞRU

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

FİNALİN KAZANANI SÜPER LİG BİLETİNİ ALACAK

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından gözler üçüncü ve son bilete çevrildi. Bu kritik mücadeleyi kazanan takım, Süper Lig’e yükselen son ekip olacak ve sezonun en önemli başarısına imza atacak.

ESENLER EROKSPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı kazandı. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen İstanbul temsilcisi, final öncesi avantajlı konumda yer aldı.

ÇORUM FK PLAY-OFF YOLUYLA FİNALE YÜKSELDİ

Arca Çorum FK ise normal sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra play-off sürecinde başarılı bir performans ortaya koydu. Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK engellerini aşan Çorum ekibi, finalde Esenler Erokspor’un rakibi oldu.

ESENLER EROKSPOR – ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük final TRT Spor ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak TRT Spor üzerinden de takip edebilecek.

TRT SPOR VE BEIN SPORTS HABER YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor kanalı Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. beIN Sports Haber ise Digiturk 85 ve Kablo TV 223 üzerinden şifresiz yayın yapıyor.

FİNAL 24 MAYIS 2026’DA OYNANACAK

Kritik karşılaşma 24 Mayıs 2026 Pazar günü İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede kazanan ekip Süper Lig bileti alacak.

FUTBOLSEVERLER BÜYÜK HEYECAN YAŞIYOR

Sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülen final öncesi iki takım taraftarı da büyük bir heyecan içinde. Süper Lig bileti için oynanacak karşılaşma futbol gündeminin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor.

ESENLER EROKSPOR ÇORUMFK KAÇ KAÇ

