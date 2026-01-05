Erzurum okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Erzurum'da 6 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Erzurum Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir duyurusu olup olmadığı araştırılıyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapıldığı anda bilgi aktarılacaktır.

6 OCAK ERZURUM HAVA DURUMU

Dondurucu Soğuklar Kapıda: Kar Yağışı ve Sıfırın Altında Sıcaklıklara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölge genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde termometreler çift haneli eksi değerleri gösterirken, hafta sonuna doğru kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Hafta Başında Şiddetli Soğuk Hakim

Hafta, dondurucu bir soğuk dalgasıyla başlıyor. 6 Ocak Salı günü en düşük sıcaklığın -14°C, en yüksek sıcaklığın ise -2°C olması bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü de benzer bir seyirle sıcaklıklar -13°C ile -1°C arasında değişecek. Her iki gün için de dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma uyarısı yapıldı.

Perşembe Günü Kar Geliyor

8 Ocak Perşembe gününden itibaren bölge kar yağışlı havanın etkisine giriyor. Sıcaklıklar gün içinde en yüksek 0°C seviyesine çıksa da, gece saatlerinde -12°C'ye kadar gerileyecek.

Hafta Sonu Nem ve Kar Yağışı Artıyor

Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışı devam ederken nem oranlarında ciddi bir artış yaşanacak.

• 09 Ocak Cuma: En düşük sıcaklık -5°C, en yüksek 1°C. Nem oranı %96 seviyesine kadar çıkacak.

• 10 Ocak Cumartesi: Sıcaklıklar -7°C ile 1°C arasında seyredecek. Kar yağışının etkisi sürecek.

2 OCAK CUMA ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.