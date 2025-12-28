Erzurum okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Erzurum'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ERZURUM VALİLİĞİ)?

Erzurum'da son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu hava koşulları, eğitim faaliyetlerini yakından ilgilendiriyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle gözler Erzurum Valiliği'nden yapılacak olası açıklamaya çevrildi. Peki, yarın için okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir duyuru yayımlandı mı?

AKOM'DAN FIRTINA VE ARALIKLI YAĞIŞ UYARISI

AKOM tarafından paylaşılan son bilgilere göre, İstanbul'da İzlanda merkezli soğuk hava sistemi etkisini göstermeye başladı. Bu hava kütlesiyle birlikte kent genelinde aralıklı yağışlar ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde rüzgârın zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen bu sistem nedeniyle, rüzgâr hızının yer yer 30 ila 60 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasına eşlik eden yağışların ise hafta boyunca aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, ülke genelinde bulutluluk oranında artış yaşanacak. Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara ve Ege'nin bazı noktalarında yağmur ve yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Buna karşılık İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü için Erzurum'da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kentte süregelen yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Erzurum Valiliği'nden şu ana kadar okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarına bağlı olarak alınabilecek kararların gün içerisinde duyurulması bekleniyor. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecek.