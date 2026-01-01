Erzurum okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Erzurum'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ERZURUM VALİLİĞİ)?

2 Ocak Cuma günü Erzurum'da okullar tatil mi sorusu merakla araştırılıyor. Erzurum Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi bekleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar eksi 20 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde dondurucu soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. 2 Ocak Cuma günü karla karışık yağış görülürken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altında seyredecek.

Cuma günü en düşük sıcaklık -14, en yüksek sıcaklık ise -11 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık -30 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüzde 54 ila 82 arasında değişirken, rüzgarın saatte 13 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava hafta sonunda daha da etkisini artıracak. 3 Ocak Cumartesi günü termometreler -20 dereceyi gösterecek. En yüksek sıcaklık -9 derece olurken, hissedilen sıcaklık -28,6 derece olarak hesaplanıyor. Nem oranının yüzde 35-45 aralığında olması bekleniyor.

4 Ocak Pazar günü en düşük sıcaklık -15, en yüksek sıcaklık -3 derece olacak. Hissedilen sıcaklık -30 dereceye kadar inerken, rüzgarın hafif eseceği öngörülüyor.

Yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarında kısmi artış yaşansa da soğuk etkisini sürdürecek. 5 Ocak Pazartesi ve 6 Ocak Salı günlerinde en düşük sıcaklıklar -10 ile -9 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 0 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklıkların -26 ila -28 derece arasında olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.



2 OCAK CUMA ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.