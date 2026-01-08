Erzincan okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 9 Ocak Cuma günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor: Soğuk Hava 5 Gün Boyunca Sürecek

Erzincan'da Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Meteorolojik verilere göre kent genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, kar yağışı Cuma günü boyunca aralıksız devam edecek.

Perşembe günü 12.00–15.00 saatleri arasında karla karışık yağmur beklenirken sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte 18.00 itibarıyla yağışın kara dönmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar inerken nem oranı yüzde 80'in üzerine çıkacak.

Gece saatlerinden itibaren Erzincan'da dondurucu soğuk etkisini artıracak. Cuma günü gece yarısından sonra sıcaklık -2 dereceye düşerken, sabaha karşı hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar inecek. Sabah saatlerinde kar yağışının kuvvetini koruması, rüzgâr hızının ise yer yer saatte 30 kilometreyi aşması bekleniyor.

Cuma günü gün boyunca kar yağışı etkisini sürdürecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında ölçülse de akşam saatlerinde yeniden eksi değerlere gerileyecek. Nem oranının yüzde 90'a yaklaşması nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

5 Günlük Tahmin: Kar ve Soğuk Hava Hakim

Meteorolojik değerlendirmelere göre Erzincan'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Gece sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi beklenirken, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 ila 2 derece arasında değişecek. Yetkililer özellikle sürücüleri buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma risklerine karşı uyarıyor.

Kar yağışının yüksek kesimlerde zaman zaman yoğunlaşması beklenirken, vatandaşların zorunlu olmadıkça gece ve sabah erken saatlerde trafiğe çıkmamaları tavsiye ediliyor.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.