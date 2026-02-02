ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, yalnızca ABD ve Avrupa'daki güç ilişkilerini değil, Türkiye'den bazı dikkat çekici isimleri de yeniden tartışma gündemine taşıdı. Bu belgeler arasında, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ahmet Mücahit Ören adına kayıtlı e-posta yazışmaları da yer aldı. Peki, Epstein dosyasında yer alan Mücahit Ören'in maillerinde ne yazıyor? Epstein belgeleri Ahmet Mücahit Ören yazışmaları! Detaylar...

ABD Adalet Bakanlığı kaynaklı Epstein belgelerinde yer alan e-postalar, 28 Eylül 2004 ile 16 Ekim 2004 tarihleri arasını kapsıyor. Yazışmalar, Ahmet Mücahit Ören ile Ghislaine Maxwell arasında gerçekleşiyor ve ağırlıklı olarak uluslararası çevrelerle temas kurma, tanışıklık ve aracılık konularına odaklanıyor.

Serbestiyet tarafından Türkçeye çevrilen yazışmalarda, dünyaca ünlü İngiliz yatırımcı ve Virgin Group'un kurucusu Richard Branson'un isminin geçmesi dikkat çekiyor.

28 Eylül 2004 tarihli e-postada Ghislaine Maxwell'in ifadesi aynen şu şekilde yer alıyor:

"Milady (Hanımefendi),

İşte Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden Bay (Richard) Branson'a yazılan mektup. Özgeçmişimi de ekledim.

Yardımınız için minnettar kalacağım; onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bildirin. Çok sevgiler ve saygılar. A"

Maxwell, "Bunu pazartesi günü halledeceğim ve seni haberdar edeceğim" yanıtını verirken

Epstein belgelerinde kamuoyunda geniş yankı uyandıran bölüm, Ahmet Mücahit Ören'in Ghislaine Maxwell'e hitaben kullandığı şu ifadeyle öne çıkıyor. Belgelerde bu cümle aynen şu şekilde yer alıyor:

"Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha yaramaz (naughtier) olmak için senden daha çok şey öğrenmem gerek"

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerinde bu yazışmalar herhangi bir ek yorum ya da suç isnadıyla değil, ham belge içeriği olarak yer alıyor.