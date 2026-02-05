Epstein belgelerine nasıl ulaşılır? Epstein belgeleri nerede, nereden bakılır?

Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açılması, belgelerin içeriği kadar nereden ve nasıl incelenebileceği sorusunu da gündeme taşıdı. Açıklanan milyonlarca belgeye erişim imkânı olup olmadığı, bu dosyaların hangi resmi kaynaklarda yer aldığı ve kamuya açık platformlarda bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Epstein belgelerine ulaşmak isteyenler için merak edilen tüm başlıklar haberin devamında…

EPSTEİN BELGELERİ NEDİR?

ABD'de cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarına ait milyonlarca yeni belgenin, video ve görselin kamuoyunun erişimine açıldığını duyurdu. Böylece Epstein soruşturması kapsamında açıklanan toplam belge sayısı 3,5 milyonu aştı. Yetkililer, paylaşılan içeriklerde mağdurların kimliklerinin korunması amacıyla geniş çaplı sansür uygulandığını vurguluyor.

EPSTEİN BELGELERİ PDF YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein dosyaları, dijital ortamda erişime açıldı. Belgeler arasında soruşturma raporları, e-posta yazışmaları, video ve görseller yer alıyor. Yetkililer, yayımlanan belgelerin yasal çerçevede hazırlandığını ve kamuoyuna açık hale getirildiğini belirtirken, bazı bölümlerin gizlilik gerekçesiyle karartıldığı ifade ediliyor.

EPSTEİN BELGELERİNDE TÜRKİYE İLE İLGİLİ NELER VAR?

Açıklanan yeni belgeler arasında Türkiye ile ilgili dikkat çekici yazışmalar da bulunuyor. 2014 yılına ait e-postalarda, Robert Kolej'in o dönemki yöneticilerinden Thomas Landon'un, Jeffrey Epstein'a Türkiye'deki siyasi iklim ve okulun misyonu hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptığı görülüyor. Yazışmalarda, Robert Kolej'in Türkiye'nin köklü ve seçkin eğitim kurumlarından biri olduğu vurgulanırken, dönemin sosyal ve siyasi atmosferine dair yorumlara yer veriliyor.

EPSTEİN DOSYALARINDAKİ YAZIŞMALAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Belgelerde yer alan e-postalarda Landon'un, okulun geleceği için destek arayışını dile getirdiği ve Epstein'ın bu konuda yüz yüze görüşmeye açık olduğunu belirttiği görülüyor. Yazışmalarda Türkiye'nin yönelimi, eğitim sistemi ve Robert Kolej'in misyonu üzerine değerlendirmeler öne çıkarken, Epstein'ın bu konuya kısa yanıtlar verdiği dikkat çekiyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019'da New York'taki cezaevinde ölü bulundu. Resmî makamlar ölümün intihar olduğunu açıklarken, olay kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Epstein davasına ait dosyalarda çok sayıda tanınmış isim geçmesine rağmen, FBI ve Adalet Bakanlığı, bu kişilerin suçlara doğrudan ortak olduğuna dair somut kanıt bulunmadığını bildirdi.