En çok bedelli askerlik yapılan iller hangileri? Bedelli askerlik birlikleri hangi illerde?

Bedelli askerlik planı yapan binlerce yükümlü için "en çok bedelli askerlik yapılan iller hangileri?" ve "birlikler hangi şehirlerde?" soruları her dönem yeniden gündeme geliyor. Başvuru sürecinin ardından yapılacak sınıflandırmalar öncesinde, daha önce bedelli askerlik eğitimlerinin yoğunlaştığı iller merak edilirken; teslim olunacak birliklerin bulunduğu şehirler, ulaşım imkânları ve eğitim süreciyle birlikte yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK YAPILAN İLLER HANGİLERİ?

Bedelli askerlik uygulaması, Türkiye genelinde her ilde değil; Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askerî birliklerde gerçekleştiriliyor. Bu birliklerin hangi illerde yer alacağı her yıl yeniden planlanıyor ve başvuru süreci tamamlandıktan sonra yükümlülere özel olarak açıklanıyor. Bu nedenle bedelli askerlik yapılacak il bilgisi, kişiye göre değişebiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK BİRLİKLERİ HANGİ İLLERDE?

Bedelli askerlik eğitimleri, MSB'nin uygun gördüğü kışla ve birliklerde yapılıyor. Birliklerin bulunduğu iller, sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte netleşiyor. Yükümlüler, kendilerine tahsis edilen birlik ve teslim olacakları yeri e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebiliyor. Sabit bir "bedelli askerlik illeri listesi" bulunmadığı için resmî açıklamalar esas alınıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla bedelli askerlik ücreti 333.088 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar, başvuru sırasında tek seferde ödeniyor ve ödeme işlemi tamamlanmadan başvuru geçerli sayılmıyor. Ücret her yıl memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Bedelli askerlik süresi toplam 32 gün olarak uygulanıyor. Bu süre, temel askerlik eğitiminin verildiği zorunlu hizmet dönemini kapsıyor. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından yükümlüler terhis ediliyor.