Emekli olup çalışanların maaşı kesilecek mi?

Milyonlarca emekli, çalışmaya devam etmeleri hâlinde maaşlarında bir kesinti yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili kararın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, emekli olup çalışmayı sürdüren kişilerin çift maaş alıp alamayacağını araştırıyor.

EMEKLİ ÇALIŞANLAR MAAŞ ALMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Mevcut uygulamada, tarımsal faaliyetlerini kendi adına ve hesabına yürütenler kapsam dışında tutulurken, 2008 sonrasında sigortalı olan herkes için önemli bir kural geçerli. Buna göre, emeklilik hakkını elde ettikten sonra yeniden çalışmayı tercih eden kişilerin emekli aylıkları kesiliyor.

SGK MEVZUATINDAKİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

SGK'nın ilgili düzenlemesinde yer alan açıklamaya göre, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve emeklilik şartlarını tamamlayarak yaşlılık aylığı bağlanan kişilerden; yalnızca tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar bu kuralın dışında bırakılıyor. Bunun dışındaki kişiler, emeklilik sonrası yeniden çalışmaya başladıklarında, emekli aylıkları işe giriş tarihlerini izleyen ödeme dönemi itibarıyla durduruluyor.