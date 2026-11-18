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ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ NEDİR?

Elektronörofizyoloji, beyin ve sinirlerin ürettiği elektriksel sinyalleri özel cihazlarla kaydeden, bu kayıtları hekimin değerlendirmesine hazırlayan sağlık alanının adı. Nörolojik hastalıkların ve uyku bozukluklarının tanısında kullanılıyor. Türkiye'de bu alanda çalışacak teknikerler, meslek yüksekokullarındaki 2 yıllık ön lisans programında yetişiyor.

Kavram 18 Kasım 2026 sabahı X'te Türkiye gündem listesine girdi. Google'da en çok "elektronörofizyoloji nedir" ve "ne iş yapar" soruları aranıyor.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ NE İŞ YAPAR?

Tekniker hastayı teste hazırlıyor, elektrotları yerleştiriyor, cihazı çalıştırıp kaydı alıyor. Üsküdar Üniversitesi'nin program sayfasında sayılan tetkiklerin başında beyin dalgalarını kaydeden EEG (elektroensefalografi) ile kas ve sinirlerin elektriksel yanıtını ölçen EMG (elektronöromiyografi) geliyor. Uyku sırasında yapılan polisomnografi (PSG), uyarılmış potansiyel testleri ve ameliyat sırasında sinir sistemini izleyen intraoperatif nöromonitörizasyon da teknikerin işleri arasında.

Ameliyathanedeki izlemde hekime destek olmak da işin parçası. Cihazların bakımını da genelde tekniker yapıyor. Tanıyı ise hekim koyuyor: Ahi Evran Üniversitesi'nin program tanımına göre mezunlar uzman hekimlerin denetiminde çalışıyor. Üsküdar Üniversitesi bu uzmanlıklar arasında nöroloji, psikiyatri, kulak burun boğaz ve göğüs hastalıklarını sayıyor.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ NEREDE ÇALIŞIR?

Mezunlar kamu ve özel hastanelerin EEG, EMG ve uyku birimlerinde çalışıyor; ameliyathanelerde intraoperatif izleme ekiplerinde de yer alıyorlar. Özel klinikler ile araştırma laboratuvarları diğer çalışma yerleri. Kamu hastanelerine atama KPSS puanıyla yapılıyor; tercih kılavuzlarında kadronun adı "Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)" olarak geçiyor.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ KAÇ YILLIK, NASIL BİR BÖLÜM?

Program 2 yıllık bir ön lisans programı. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun sayfasına göre mezun olmak için 120 AKTS'yi ve zorunlu yaz stajını tamamlamak gerekiyor. Öğrenciler, beyindeki bilişsel ve davranışsal işlevleri incelemek için kullanılan nörofizyolojik yöntemleri öğreniyor. Programların taban puanları YÖK Atlas'ta yayımlanıyor.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ MEZUNLARI DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇEBİLİR?

Üsküdar Üniversitesi'nin program sayfası, mezunların Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçebileceği lisans bölümlerini şöyle sıralıyor: fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi. Geçiş yapılabilecek bölümlerin kesin listesi her yıl ÖSYM'nin DGS kılavuzunda ilan ediliyor.