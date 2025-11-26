2025 yılında elektrik faturalarında önemli bir değişiklik gündemde: "Elektrik tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır" mesajı birçok aboneye gönderilmeye başladı. Peki, 'Elektrik tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır' mesajı ne demek, neden gelir? Son kaynak tedarik tarifesine kim, ne zaman girer? Abonelere gelen mesajın detayları haberimizde!

ELEKTRİK TÜKETİMİNİZ SON KAYNAK TEDARİK TARİFE LİMİTİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR MESAJI NE DEMEK?

2025 yılı itibarıyla elektrik tüketimiyle ilgili yeni düzenlemeler, vatandaşların faturalarını ve enerji kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. Özellikle "Elektrik tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır" mesajı, birçok hane için kafa karıştırıcı olabiliyor. Peki, bu mesaj ne anlama geliyor ve hangi durumlarda gönderiliyor?

Bu uyarı, elektrik abonelerinin 2025 yılında belirlenen son kaynak tedarik tarife limitini aştığını bildiriyor. Son kaynak tedarik tarifesi, devlet tarafından belirlenen ve belirli bir destek kapsamında sunulan düşük fiyatlı elektrik tarifesidir. Limitin aşılması durumunda, tüketici artık bu destekten faydalanamaz ve 2026 yılı boyunca elektrik faturası gerçek maliyet üzerinden düzenlenir.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİZ SON KAYNAK TEDARİK TARİFE LİMİTİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR NEDEN GELİR?

Bu mesajın gelmesinin temel nedeni, 2025 yılında uygulamaya giren kademe sistemidir. 1 Ocak 2025 itibarıyla konutlarda aylık elektrik tüketimi 333 kWh'yi (yaklaşık 984 TL) geçen abonelere, dağıtım şirketleri tarafından bu uyarı gönderilmeye başladı.

Kademe sistemi, çok tüketen kullanıcıları destekten çıkararak daha adil bir enerji dağılımı sağlamayı amaçlıyor. 2025 yılında yıllık 4.000 kWh tüketimi aşan aboneler, 2026 yılı boyunca destekten yararlanamayacak ve faturalarını son kaynak tedarik tarifesi üzerinden ödeyecekler.

MESAJ GİDİYOR

Elektrik abonelerine gönderilen mesajlar, sınırı aşan tüketicilere bilgilendirme amacıyla iletiliyor. 2025 yılında uygulanan sınır başlangıçta 5.000 kWh olarak belirlenmişti. Ancak Ekim 2025 itibarıyla bu sınır 4.000 kWh'a düşürüldü.

Mesaj, aşağıdaki bilgileri içeriyor:

Abonenin 2025 yılında yıllık tüketimi 4.000 kWh'yi aştığı,

1 Ocak 2026 itibarıyla destekten faydalanamayacağı,

Serbest tüketici hakkını kullanarak ikili anlaşma yapabileceği.

Bu sayede aboneler, yeni tarifeleri ve destekten çıkarılma durumunu önceden öğrenmiş oluyor. Elektrik perakende şirketleri de bu mesajları 2025 yılı tüketim verilerine göre planlamaktadır.

UYGUN FİYAT SEÇİLEBİLİR

Kademe uygulamasında destekten çıkarılan aboneler, serbest tüketici olma hakkını kullanarak kendi elektrik tedariklerini seçebilirler. Serbest tüketici olmanın avantajları şunlardır:

Farklı tedarikçilerden fiyat teklifi alma,

Piyasa fiyatına endeksli veya sabit tarifeyi seçme,

Kendi tüketim alışkanlıklarına göre en uygun planı belirleme.

Bu uygulama, özellikle yüksek tüketim yapan hanelere önemli bir maliyet kontrol fırsatı sunuyor. Kullanıcılar, ikili anlaşma sayesinde daha uygun bir tarifeye geçerek faturalarını düşürebilir.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNE KİM NE ZAMAN GİRER?

2026 yılında son kaynak tedarik tarifesi kapsamına girme zamanı, hem 2025 yılı hem de 2026 yılı tüketim değerlerine göre değişiyor. Örnekler şu şekilde sıralanabilir:

2025 yılında 4.000 kWh'i aşan bir mesken, 1 Ocak 2026'dan itibaren,

30 Aralık 2025'te tüketimi 4.000 kWh'i aşan bir kullanıcı, 1 Mart 2026'dan itibaren,

2025 yılında 4.000 kWh'in altında kalan ve 2026 yılında limit aşımı yapan aboneler ise, aşım tarihine göre yıl içinde farklı aylarda bu kapsama dahil oluyor (örneğin, Eylül veya Ekim 2026).

Bu düzenleme, abonelerin tüketimlerini daha dikkatli takip etmelerini sağlamak ve yüksek tüketimi teşvik etmemek amacıyla yapılmıştır.