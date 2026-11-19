Yayıncı Elanur, tam adıyla Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de doğdu ve 25 yaşında. Aslen Ordulu olduğu belirtilen Pat, Twitch'te "RunalexX" kullanıcı adıyla yaptığı oyun ve sohbet yayınlarıyla tanındı. Pat, 2020'de Exatlon Challenge Türkiye'de, 2023'te ise Survivor'ın ünlüler takımında yarıştı. Müzik çalışmalarıyla da adından söz ettiren Pat'ın "Bela" adlı şarkısı, en çok bilinen eserleri arasında yer alıyor. Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi okuldan mezun oldu ve GTA 6 Lucia paylaşımı neden gündem oldu soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte yayıncı Elanur Pat'ın hayatı ve kariyeri.

ELANUR KİMDİR?

Elanur Pat, Twitch'te "RunalexX" kullanıcı adıyla tanınan bir yayıncı, içerik üreticisi ve şarkıcı. Yayıncılığa 17-18 yaşlarında başlayan Pat, oyun ve sohbet yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra YouTube ve Instagram'da da içerik üretmeye başlayan Pat, televizyon yarışmalarında da yer aldı.

YAYINCI ELANUR KAÇ YAŞINDA?

Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de doğdu. Pat, 25 yaşında ve 30 Aralık 2026'da 26 yaşına girecek.

ELANUR NERELİ?

Elanur Pat'ın biyografilerinde aslen Ordulu olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğduğu bilgisi yer alıyor. Pat'ın eğitim hayatının bir bölümünü Yalova'da geçirdiği de aktarılıyor.

ELANUR HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Biyografilerde Elanur Pat'ın Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı eğitimi aldığı belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise yazılım mühendisliği okuduğu bilgisi yer alıyor. Pat'ın web geliştirme ve grafik tasarıma olan ilgisi, yayıncılık kariyerine yönelmesinde etkili oldu.

ELANUR HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?

Elanur Pat, 2020 yılında Orkun Işıtmak'ın sunduğu Exatlon Challenge Türkiye'de yarıştı. Pat, 2023 yılında ise Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı. Gönüllüler takımında mücadele eden Pat, halk oylamasıyla yarışmaya veda etti.

ELANUR'UN ŞARKILARI NELER?

Elanur Pat, yayıncılığın yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Pat'ın 2019'da yayınlanan "Bela" adlı şarkısı, en çok bilinen eserleri arasında yer alıyor. Ünlü ismin diğer şarkıları arasında "Sakin", "Tetik", "Kaçak", "HASET", "21/Queen", "Darlama Baby" ve "Ettin Beni Deli" bulunuyor.

ELANUR GTA 6 LUCİA PAYLAŞIMI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Elanur Pat, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte oyunun başrol karakteri Lucia Caminos'un kostümüne bürünerek bir paylaşım yaptı. "Lucia oldum desem" notuyla paylaşılan fotoğrafların ardından Pat, "Türk Lucia" olarak anılmaya başlandı. Paylaşımın oyunun resmi kadrosuyla bir bağlantısı bulunmuyor. GTA 6'da Lucia karakterine Amerikalı oyuncu Manni L. Perez hayat veriyor.