Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu D.Ç. kimdir? Rabia Karaca'nın iddiaları!

Son dönemde sosyal medya ve haber gündeminde dikkat çeken iddialar arasında, İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın açıklamaları öne çıkıyor.Karaca, ifadesinde özellikle Ekrem İmamoğlu ve çevresine dair dikkat çeken bazı isimleri gündeme getirdi. Bu kapsamda "Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi" ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu D.Ç. kimdir? Detaylar...

EKREM İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN VOLEYBOLCU D.Ç. KİMDİR?

Rabia Karaca ifadesinde, İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturmasına dair gözlemlerini ve tanık olduğu olayları anlattı. Karaca, "Hatırladığım bir başka olayı anlatmak istiyorum, Murat ile Oktay Kaynarca çok yakın arkadaşlardı. Evde birlikte oturduğumuz bir zamanda yeni havalimanı taraflarında bir projenin olduğunu, Orta Doğululara hitap edeceğini, bundan dolayı reklam yüzünün o olacağını söyledi. Oktay da 'Teşekkür ederim, tabii ki' demişti. Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi idi, ben de Murat'ın sevgilisiydim" dedi.

Karaca'nın iddialarına göre D.Ç., yalnızca Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendiriliyordu ve başka kişilerle herhangi bir bağı bulunmuyordu. Karaca, D.Ç.'nin Murat ile birlikte olmadığını vurguladı: "5 numaralı fotoğrafta ise D.Ç. olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı."

RABİA KARACA'NIN İFADELERİ VE İDDİALARIN DETAYLARI

Karaca'nın ifadeleri sadece voleybolcu D.Ç. ile sınırlı kalmadı. Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ve çevresine dair önemli iddialarda bulundu:

Murat'ın Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderdiğini ve bunun karşılığında İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazandıklarını iddia etti.

Kendi ilişkisinin Murat ile olduğunu belirtti. "Ben de Murat'ın sevgilisiydim" dedi.

Bazı sosyal etkinlik ve tatillerden örnekler vererek, Murat'ın ve çevresinin faaliyetlerini detaylandırdı: "16 numaralı fotoğraf, Murat ile ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel abla da bizim yanımızdaydı. 17 numaralı fotoğraf, Murat'ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahası ile ilgili esprili konuşurdu. 20 numaralı fotoğraf, Murat'la çıktığımız bir diğer tatilimizdi. Kendisi çakarlı araç ile beni gezdirmişti. Acil işi çıktığı için korumasına beni emanet edip gitti."

Karaca'nın ifadeleri, özellikle sosyal medya gündeminde yoğun tartışmalara yol açarken, bu iddiaların henüz doğrulanmadığı, sadece bir şahit beyanı olduğu önemli bir noktadır.

SONUÇ OLARAK VOLEYBOLCU D.Ç. VE İDDİALAR

Rabia Karaca'nın ifadesi, voleybolcu D.Ç.'yi Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olarak işaret etmesiyle dikkat çekiyor. Ancak bu iddialar tamamen Karaca'nın gözlemleri ve beyanlarına dayanmaktadır. Henüz resmi makamlarca doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada dolaşan bu tür iddialar, doğrulanmadığı sürece spekülasyon olarak değerlendirilmelidir. Gazetecilik perspektifinden, söz konusu ifadeler yalnızca Karaca'nın iddiaları çerçevesinde ele alınmaktadır.