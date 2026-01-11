Edirne okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Edirne'de okul yok mu (EDİRNE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Milyonlarca öğrenci için haftanın ilk günü yaklaşırken Edirne'den gelecek tatil haberi merakla bekleniyor. Edirne'de okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi kar tatili ilan edildi mi? Olumsuz hava koşulları ve sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle Edirne Valiliği tarafından yapılabilecek olası bir "eğitime ara verme" duyurusu, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı valiliğin değerlendirmeleri sürerken, 12 Ocak Edirne okul tatili haberlerine dair tüm resmi açıklamalar anlık olarak güncellenmektedir.

EDİRNE HAVA DURUMU

Edirne: Trakya'da Kar ve Ayaz Kapıda

Sınır kenti Edirne, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren Orta Avrupa üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın ilk duraklarından biri oluyor. 12 Ocak Pazar günü şehirde çok bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar 4-5 derece civarında seyredecek. Günün ilk saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerine doğru Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Özellikle Balkan sınırına yakın köylerde kar yağışının erken saatlerde başlaması muhtemel.

13 Ocak Pazartesi günü Edirne tamamen kar yağışının etkisi altına giriyor. Balkanlar'dan gelen kar yağışı şehir merkezinde beyaz örtü oluşturmaya başlayacak. Hava sıcaklığının gündüz dahi sıfır dereceyi aşamayacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık eksi 5 derecelere kadar düşecek. Şehir içindeki ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için belediye ekipleri kar küreme araçlarını hazır kıta bekletiyor.

14 Ocak Salı günü kar yağışı etkisini azaltırken yerini şiddetli bir ayaza bırakıyor. Edirne'nin meşhur kuru soğuğu bu tarihte kendisini iyice hissettirecek. Gece sıcaklığının eksi 7 derecelere kadar düşmesi beklenirken, nehir kenarlarında sis oluşumu gözlenebilir. Tunca ve Meriç nehirleri çevresinde sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Kaldırımlarda ve ara sokaklarda oluşacak buzlanma, yayalar için düşme riski oluşturabilir.

15 Ocak Çarşamba günü Edirne'de dondurucu kış şartları devam ediyor. Gökyüzü açık olsa da güneşin ısıtma gücü oldukça düşük kalacak. Gündüz en yüksek sıcaklığın 2 derece olması bekleniyor. Şehrin yüksek noktalarında kar örtüsü varlığını korurken, buzlanma riski tüm gün boyunca devam edecek. Kamu kurumları, evsiz vatandaşlar için barınma önlemlerini artırırken, sokak hayvanlarının da bu sert soğuklardan korunması için yerel yönetimler çağrıda bulunuyor.

16 Ocak Perşembe günü itibarıyla soğuk hava kütlesi bölgeyi yavaş yavaş terk etmeye hazırlanıyor ancak sıcaklıklar hala mevsim normallerinin altında. Gündüz sıcaklığın 6 dereceye yükselmesi bekleniyor. Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Hafta başından itibaren etkili olan kar ve buzun erimeye başlamasıyla yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Edirne halkı için kışın en sert beş günü, perşembe akşamı itibarıyla etkisini hafifleterek sona erecek.

EDİRNE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.