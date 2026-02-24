Haberler

Ederson sakatlandı mı, neden sakatlandı? Ederson kaç maç yok, kaç hafta yok, ne zaman dönecek?
Domenico Tedesco, 1-1 sona eren Fenerbahçe – Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, karşılaşmanın değerlendirmesini yaparken Brezilyalı kaleci Ederson'un yaşadığı sakatlıkla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

Süper Lig'de oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın kritik anlarını değerlendirirken kaleci Ederson'un sakatlığına da değindi. Tecrübeli teknik adamın açıklamaları, sarı-lacivertli camiada yakından takip edildi.

TAKIMDAKİ EKSİKLER TEKNİK HEYETİ ZORLUYOR

Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede kadrodaki eksiklere dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Ederson ve Talisca'nın çeşitli sorunlar yaşadığını, Skriniar ile Çağlar'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini ifade etti. Ayrıca Oosterwolde'nin rövanş maçında cezalı olacağını, Fred'in de kart cezası bulunduğunu belirtti. Genç oyuncu Yiğit Efe Demir'in durumu ise sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

EDERSON İÇİN 3 HAFTALIK ARA

Kaleci Ederson'un sağlık durumuna özel olarak değinen Tedesco, Brezilyalı file bekçisinin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu süreçte teknik ekibin kalede alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maçta görev alan Ederson, kalesinde 26 gol gördü. Başarılı kaleci, 11 karşılaşmada ise rakiplere gol izni vermeyerek savunmadaki istikrarın önemli parçalarından biri oldu. Teknik heyet, Ederson'un yokluğunda bu dengeyi korumayı hedefliyor.

