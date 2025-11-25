Ederson PFDK'ya sevk edildi mi, neden sevk edildi? Ederson kaç maç ceza alacak?

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ederson, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sarf ettiği hakaret içerikli sözler nedeniyle tedbirsiz şekilde PFDK'ya sevk edildi. Peki, Ederson'un disipline gönderilmesinin altında yatan neden tam olarak neydi?

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'DE EDERSON KRİZİ

Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi yaklaşırken, sarı lacivertliler beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Takımda Ederson ile ilgili yaşanan son durum gündeme bomba gibi düştü.

BREZİLYALI KALECİ HAKARET GEREKÇESİYLE PFDK'YE GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson'un tedbirsiz şekilde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu. Çaykur Rizespor maçı sonrası sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine başlatılan incelemede, oyuncunun hakaret içeren sözler kullandığı iddiası nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Ederson kaç maç ceza alacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.