Ederson kararı ne zaman açıklanacak, PFDK cezaları ne zaman açıklanıyor?

Güncelleme:
Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup eden Fenerbahçe'de, kaleci Ederson'un PFDK'ya sevk edilmesi gündemi bir anda hareketlendirdi. Taraftarların çektiği görüntülerdeki hareketi üzerine disipline gönderilen Brezilyalı eldiven için kulüp de resmi bir savunma sundu.

PFDK'nın vereceği cezaların ne zaman duyurulacağı ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konu hâline geldi. Derbi atmosferine girilirken Ederson dosyasının açıklanacağı tarih özellikle takip ediliyor. Bu nedenle "PFDK kararları ne zaman açıklanır?" sorusu sıkça araştırılıyor.

KARAR AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.11.2025 tarih ve 32 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

İşte Ederson kararı:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA," karar verilmiştir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
