Düzce okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Düzce'de okul yok mu (KAR TATİLİ)?

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Eskişehir, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de okulların durumu merak konusu oldu. MGM'nin paylaştığı hava tahminlerine göre dört ilde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bu nedenle özellikle Düzce'de yaşayan öğrenciler ve veliler " Düzce'de okullar tatil edildi mi?" sorusuna yanıt arıyor. 29 Aralık Pazartesi günü Düzce'de kar tatili olacak mı?

METEOROLOJİDEN ART ARDA KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son değerlendirmelere göre, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayacak yağışların, gün içinde etkisini artırması bekleniyor. Tahminlere göre Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar yağışı orta şiddette görülecek. Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Yetkililer; buzlanma, don olayları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yüksek bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı sonrası, birçok ilde eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar alınmaya başlandı. Bu kapsamda Zonguldak ve Düzce için de valiliklerden resmi açıklamalar geldi. Düzce'de devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Alınan karar doğrultusunda, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu boyunca etkili olan ve pazartesi sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışı ile buzlanma riskine dikkat çekildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği amacıyla il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve yetişkinler hariç Kur'an kurslarında eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.