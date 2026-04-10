Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler listesi: Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı?

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, futbol dünyasının en çok merak ettiği konulardan biri de turnuvada görev yapacak hakemlerin kimler olacağıydı. FIFA’nın resmi açıklamasıyla birlikte Dünya Kupası’nda düdük çalacak hakemler netlik kazandı. Ancak açıklanan listede Türk hakemlerin yer almaması, Türkiye’de futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALACAK HAKEMLER LİSTESİ

FIFA tarafından yayımlanan resmi liste, 2026 Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin belirlenmesiyle birlikte kamuoyuna duyuruldu. Turnuvada görev alacak hakemler, uzun süredir devam eden performans değerlendirmeleri, uluslararası maç deneyimleri ve elit kategori kriterleri doğrultusunda seçildi.

Hakem atamaları; yalnızca saha içi yönetim becerisi değil, aynı zamanda teknoloji kullanımı, VAR uyumu, fiziksel yeterlilik ve büyük turnuva tecrübesi gibi birçok kriter üzerinden değerlendirildi.

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM VAR MI, NEDEN YOK?

FIFA’nın açıkladığı 2026 Dünya Kupası hakem listesinde hiçbir Türk hakemin yer almaması, Türkiye’de futbol kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Avrupa futbolunda Türk hakemlerin yeterince temsil edilmemesi, uzun süredir tartışılan bir konu olarak yeniden gündeme taşındı.