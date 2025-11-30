Haberler

Doktor Semih Savran kimdir, neden öldü? Semih Savran kaç yaşında, nereli?

Doktor Semih Savran kimdir, neden öldü? Semih Savran kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, genç bir hekimin ani ölümüyle sarsıldı. Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sevilen isimlerinden Asistan Doktor Semih Savran, Tuzla TEM Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti. Peki, Doktor Semih Savran kimdir, neden öldü? Semih Savran kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Türkiye, 30 Kasım 2025 Pazar sabahına büyük bir acı ile uyandı. İstanbul Tuzla'da TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan doktor Semih Savran hayatını kaybetti. Peki, Doktor Semih Savran kimdir, neden öldü? Semih Savran kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

DOKTOR SEMİH SAVRAN KİMDİR?

Semih Savran, genç yaşına rağmen mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapan bir hekimdi. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık yolculuğuna başlayan Savran'ın, çalışma disiplini ve mesleki hassasiyetiyle tanındığı biliniyor.

Meslektaşlarının aktardığına göre Savran, hem kişiliğiyle hem de işine olan adanmışlığıyla çevresinde çok sevilen, geleceği parlak bir doktordu. Kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da, genç hekimin tıp dünyasında iz bırakacak bir kariyere sahip olacağı, onu tanıyanlar tarafından sıklıkla ifade ediliyordu.

SEMİH SAVRAN NEDEN ÖLDÜ?

Kazanın yaşandığı gün, Semih Savran'ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak TEM Otoyolu Orhanlı gişelerine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı ancak Savran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza öylesine şiddetliydi ki, araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kazanın kesin nedeni teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. İlk bulgulara göre kazanın tek taraflı olduğu değerlendiriliyor.

Doktor Semih Savran kimdir, neden öldü? Semih Savran kaç yaşında, nereli?

SEMİH SAVRAN KAÇ YAŞINDA?

Semih Savran, hayatını kaybettiğinde 27 yaşındaydı. Kariyerinin henüz başında, genç ve idealist bir doktor olarak biliniyordu. Savran'ın bu denli genç yaşta yaşamını yitirmesi hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda derin bir üzüntü yarattı.

SEMİH SAVRAN NERELİ?

Semih Savran'ın memleketine ilişkin resmi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Ailesine ve özel hayatına dair detaylar gizli tutulurken, mesleki yönüyle bilinen genç hekimin nereli olduğuna dair net bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.