Türkiye, 30 Kasım 2025 Pazar sabahına büyük bir acı ile uyandı. İstanbul Tuzla'da TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan doktor Semih Savran hayatını kaybetti. Peki, Doktor Semih Savran kimdir, neden öldü? Semih Savran kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

DOKTOR SEMİH SAVRAN KİMDİR?

Semih Savran, genç yaşına rağmen mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olan, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapan bir hekimdi. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık yolculuğuna başlayan Savran'ın, çalışma disiplini ve mesleki hassasiyetiyle tanındığı biliniyor.

Meslektaşlarının aktardığına göre Savran, hem kişiliğiyle hem de işine olan adanmışlığıyla çevresinde çok sevilen, geleceği parlak bir doktordu. Kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da, genç hekimin tıp dünyasında iz bırakacak bir kariyere sahip olacağı, onu tanıyanlar tarafından sıklıkla ifade ediliyordu.

SEMİH SAVRAN NEDEN ÖLDÜ?

Kazanın yaşandığı gün, Semih Savran'ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak TEM Otoyolu Orhanlı gişelerine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı ancak Savran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza öylesine şiddetliydi ki, araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve kazanın kesin nedeni teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. İlk bulgulara göre kazanın tek taraflı olduğu değerlendiriliyor.

SEMİH SAVRAN KAÇ YAŞINDA?

Semih Savran, hayatını kaybettiğinde 27 yaşındaydı. Kariyerinin henüz başında, genç ve idealist bir doktor olarak biliniyordu. Savran'ın bu denli genç yaşta yaşamını yitirmesi hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda derin bir üzüntü yarattı.

SEMİH SAVRAN NERELİ?

Semih Savran'ın memleketine ilişkin resmi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Ailesine ve özel hayatına dair detaylar gizli tutulurken, mesleki yönüyle bilinen genç hekimin nereli olduğuna dair net bir açıklama bulunmuyor.