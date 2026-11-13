Demet Evgar birikimini neden kaybetti? Demet Evgar kimdir, eşi kim?

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Demet Evgar, bütün birikimini yapımcılığını üstlendiği Macbeth oyunu yüzünden kaybetti. Oyuncu bunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında anlattı.

Evgar'ın sözleri 13 Kasım 2026'da haber oldu ve "Demet Evgar bütün birikimimi kaybettim" araması Google'da yükseldi. Programda oyunculuk hayatının başına dair bir itiraf daha vardı: konservatuvara gidebilmek için açlık grevi yapmıştı.

DEMET EVGAR BİRİKİMİNİ NEDEN KAYBETTİ?

Demet Evgar birikimini, yapımcısı olduğu Macbeth oyunu nedeniyle kaybetti. Evgar'a göre bu kayıp hayatını derinden etkiledi.

Para kaybının ardından gelen yoğun stres sağlığına da yansıdı; oyuncu bir dönem yürüyemediğini söyledi. O günleri atlatmak için dalışa başladığını, bunun kendisine iyi geldiğini anlattı. Programda şunu da söyledi: "Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın."

DEMET EVGAR NEDEN AÇLIK GREVİ YAPTI?

Demet Evgar, konservatuvara gidebilmek için 17 yaşında açlık grevi yaptı. O sırada Anadolu Ticaret Lisesi'nde okuyordu; babası, konservatuvardan önce başka bir okulu bitirmesini şart koşmuştu.

Ailesi yemek yediğini sanıyordu. Evgar'ın anlattığına göre kilosu 49'dan 38'e düştü, saçları döküldü. Konservatuvar sınavlarına peruk takarak girdi.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör Afsem Tiyatrosu'nda başladı, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Geniş kitlelerce 2008-2015 yılları arasında yayınlanan 1 Kadın 1 Erkek dizisiyle tanındı ve bu diziyle 2010'da Altın Kelebek'te en iyi kadın komedi oyuncusu ödülünü aldı. Daha sonra Avlu, Alev Alev ve Bahar dizilerinde başrol oynadı. Sinemadaki işleri arasında Yahşi Batı ile Aile Arasında var.

DEMET EVGAR KAÇ YAŞINDA?

Demet Evgar 46 yaşında. 1980'de Manisa'da doğdu.

DEMET EVGAR'IN EŞİ KİM?

Demet Evgar'ın eşi işletmeci Levent Babataş. Çift Mart 2022'de evlendi. Evgar ile Babataş'ın 18 Ağustos 2022'de dünyaya gelen Mavi adında bir kızı var.