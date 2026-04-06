Delikanlı oyuncuları, karakterleri ve Delikanlı oyuncu kadrosu!
Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve ilk bölümüyle izleyiciyi derinden sarsan Delikanlı dizisi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in paylaştığı yapımda, hayranları arama motorlarında "Delikanlı dizisi oyuncuları kimler, hangi karakterlere hayat veriyorlar?" sorularına yanıt arıyor.
Yeraltı dünyasının karanlık labirentleri ile mahalle kültürünün sıcaklığını harmanlayan Delikanlı oyuncu kadrosu, her bir ismiyle hikayeye farklı bir soluk getiriyor. Salih Bademci'nin gizemli karakteri ve Mina Demirtaş'ın yeteneğiyle güçlenen kadro, her hafta yayınlanan yeni bölümlerle izleyicinin beklentisini zirveye taşıyor.
DELİKANLI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımda, Türk televizyonlarının en sevilen isimleri bir araya geliyor. Dizinin karakter dağılımı ise şöyle:
• Mert Ramazan Demir (Yusuf)
• Melis Sezen (Hazan)
• Salih Bademci (Sarp)
• Mina Demirtaş (Dila)
• Devrim Yakut (Zühre)
• Fırat Altunmeşe (Saffet)
Kadroda ayrıca Onur Ünsal, Zehra Barto, Kerimcan Kamal ve Tuana Naz Tiryaki gibi yetenekli isimler performanslarıyla hikâyeye derinlik katıyor.
DELİKANLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri, İstanbul’un tarihi dokusunu en iyi yansıtan semtlerden Balat ve Fener çevresinde gerçekleştiriliyor. Mahalle kültürünün sıcaklığını ve arka sokakların sert gerçekliğini bir arada sunan bu mekanlar, hikâyenin inandırıcılığını artırırken izleyiciye görsel bir şölen sunuyor.
DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU
Show TV ekranlarında fırtınalar estirmeye başlayan Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle izleyiciyi derinden etkilemeyi başardı. İstanbul’un kadim semtlerinde filizlenen bir adalet mücadelesini konu alan yapım, Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen gibi dev isimleri bir araya getiriyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin ardından, izleyiciler şimdiden "Yusuf'un hikayesinde neler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Delikanlı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerlerine dair merak edilen tüm detaylar:
İstanbul’un arka sokaklarında geçen sarsıcı bir hayat hikâyesini merkezine alan Delikanlı, izleyiciye dram ve aksiyon dolu bir atmosfer sunuyor. Hikâyenin kahramanı Yusuf, ailesini korumak ve haksızlıklara karşı durmak için çabalayan onurlu bir gençtir. Çocukluk aşkı Hazan ile kurduğu sade hayaller, yeraltı dünyasının karanlık yüzüyle tanışmasıyla altüst olur. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri dönen Yusuf, geçmişin sırları ve intikam duygusuyla büyük bir sınav verecektir.
