Delikanlı oyuncuları, karakterleri ve Delikanlı oyuncu kadrosu!

Yeraltı dünyasının karanlık labirentleri ile mahalle kültürünün sıcaklığını harmanlayan Delikanlı oyuncu kadrosu, her bir ismiyle hikayeye farklı bir soluk getiriyor. Vatandaşlar, "Delikanlı'da kim kimdir, Sarp ve Dila karakterlerini kim canlandırıyor?" sorgulamalarıyla oyuncuların biyografilerini ve dizi evrenindeki yerlerini merak ediyor. Salih Bademci’nin gizemli karakteri ve Mina Demirtaş’ın yeteneğiyle güçlenen kadro, her hafta yayınlanan yeni bölümlerle izleyicinin beklentisini zirveye taşıyor. Dizinin tüm karakter analizleri ve dev kadrosunun detayları haberimizde.

DELİKANLI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımda, Türk televizyonlarının en sevilen isimleri bir araya geliyor. Dizinin karakter dağılımı ise şöyle:

• Mert Ramazan Demir (Yusuf)

• Melis Sezen (Hazan)

• Salih Bademci (Sarp)

• Mina Demirtaş (Dila)

• Devrim Yakut (Zühre)

• Fırat Altunmeşe (Saffet)

Kadroda ayrıca Onur Ünsal, Zehra Barto, Kerimcan Kamal ve Tuana Naz Tiryaki gibi yetenekli isimler performanslarıyla hikâyeye derinlik katıyor.

DELİKANLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, İstanbul’un tarihi dokusunu en iyi yansıtan semtlerden Balat ve Fener çevresinde gerçekleştiriliyor. Mahalle kültürünün sıcaklığını ve arka sokakların sert gerçekliğini bir arada sunan bu mekanlar, hikâyenin inandırıcılığını artırırken izleyiciye görsel bir şölen sunuyor.