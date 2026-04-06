Delikanlı nerede çekiliyor, setleri nerede, Delikanlı hangi mahallede çekiliyor?

Yusuf ve Hazan’ın imkansızlıklar içindeki mücadelesini konu alan Delikanlı dizisi çekim yerleri ile sosyal medyada merak konusu oldu. İzleyiciler, her hafta ekranlara gelen sahnelerin hangi semtlerde kaydedildiğini öğrenmek için "Delikanlı hangi mahallede çekiliyor?" sorgulamalarını hızlandırdı. Özellikle İstanbul’un kalbi sayılan tarihi semtlerin tercih edildiği yapımda, Balat’ın dar sokaklarından Üsküdar’ın eşsiz manzarasına kadar pek çok ikonik nokta hikâyeye ev sahipliği yapıyor. Dizinin gerçekçi atmosferini oluşturan o meşhur set mekanlarının listesi ve çekim detayları haberimizde.

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU

Show TV ekranlarında fırtınalar estirmeye başlayan Delikanlı dizisi, ilk bölümüyle izleyiciyi derinden etkilemeyi başardı. İstanbul’un kadim semtlerinde filizlenen bir adalet mücadelesini konu alan yapım, Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen gibi dev isimleri bir araya getiriyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin ardından, izleyiciler şimdiden "Yusuf'un hikayesinde neler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Delikanlı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerlerine dair merak edilen tüm detaylar:

İstanbul’un arka sokaklarında geçen sarsıcı bir hayat hikâyesini merkezine alan Delikanlı, izleyiciye dram ve aksiyon dolu bir atmosfer sunuyor. Hikâyenin kahramanı Yusuf, ailesini korumak ve haksızlıklara karşı durmak için çabalayan onurlu bir gençtir. Çocukluk aşkı Hazan ile kurduğu sade hayaller, yeraltı dünyasının karanlık yüzüyle tanışmasıyla altüst olur. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri dönen Yusuf, geçmişin sırları ve intikam duygusuyla büyük bir sınav verecektir.

DELİKANLI OYUNCU KADROSU: BAŞROLLERDE KİMLER VAR?

Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımda, Türk televizyonlarının en sevilen isimleri bir araya geliyor. Dizinin karakter dağılımı ise şöyle:

• Mert Ramazan Demir (Yusuf)

• Melis Sezen (Hazan)

• Salih Bademci (Sarp)

• Mina Demirtaş (Dila)

• Devrim Yakut (Zühre)

• Fırat Altunmeşe (Saffet)

Kadroda ayrıca Onur Ünsal, Zehra Barto, Kerimcan Kamal ve Tuana Naz Tiryaki gibi yetenekli isimler performanslarıyla hikâyeye derinlik katıyor.